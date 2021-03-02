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Abdullah Yılmaz Türkiye üçüncüsü
İl Özel İdare Gençlikspor’un Çorumlu milli atleti Abdullah Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen Masterler Salon Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 3000 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu.
Spor 02.03.2021, 00:27
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Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Salon Türkiye Atletizm Şampiyonası 28-29 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Ataköy Atletizm Pisti’nde gerçekleşen yarışlara Türkiye genelinden 171 sporcu katıldı. 3.Seri 3000 metre yarışlarında Çorum’u temsil eden Abdullah Yılmaz 5 dakika 17 saniye 70 saliselik derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Yılmaz’ın yarıştığı kategoride birincilik kürsüsüne 4 dakika 49 saniye 69 saliselik derecesi ile Edirne’den Zekeriya Yılmazel çıktı.
(Spor Servisi)
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