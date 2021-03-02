Abdullah Yılmaz Türkiye üçüncüsü

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Salon Türkiye Atletizm Şampiyonası 28-29 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Ataköy Atletizm Pisti’nde gerçekleşen yarışlara Türkiye genelinden 171 sporcu katıldı. 3.Seri 3000 metre yarışlarında Çorum’u temsil eden Abdullah Yılmaz 5 dakika 17 saniye 70 saliselik derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Yılmaz’ın yarıştığı kategoride birincilik kürsüsüne 4 dakika 49 saniye 69 saliselik derecesi ile Edirne’den Zekeriya Yılmazel çıktı.

(Spor Servisi)

