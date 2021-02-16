Abdulkadir Kuzey Çorum FK’ya karşı oynayamayacak

Çorum Futbol Kulübü’nün yarın 23.hafta maçında konuk edeceği İnegölspor’da golcü futbolcu Abdulkadir Kuzey, sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini ayamayacak.

İnegölspor, geçtiğimiz hafta evinde lider Manisa FK ile karşılaşırken, Abdulkadir Kuzey, Çorum FK, Ergene Velimeşe ve Sarıyer maçlarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle ceza sınırında yer alıyordu. Deneyimli golcü, Manisa FK maçının 68.dakikasında sarı kart görüp cezalı duruma düştü ve bu nedenle yarın Çorum FK’ya karşı takımdaki yerini alamayacak.

Çorum FK’da ise, Afyonspor maçında cezalı duruma düşen kaptan Umut Kaya ve Muhammet Fettahoğlu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

(Spor Servisi)