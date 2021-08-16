Aksaray’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ndan Abdulkadir Dinçer Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası 13-15 Ağustos tarihleri arasında Aksaray’da yapıldı. 57 ilden 316 kadın, 420 erkek sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum ilini 14 sporcu temsil etti. 3 gün süren müsabakalar sonunda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Abdulkadir Dinçer 38 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Antrenör Savaş Taştan konu hakkında yaptığı açıklamada, altyapıda yapılan sıkı çalışmanın mükafatını madalyalarla aldıklarını belirtti. Zor geçen pandemi sürecinin ardından böylesine önemli bir şampiyonada madalya aldıkların için mutlu olduklarını da ifade eden Taştan, Belediye Başkanı Halik İbrahim Aşgın’a da desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)