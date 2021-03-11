“Abdulhamit’i girdaptan kurtarmak için çıkarttım”

Abdulhamit’in yaptığı hatayla penaltıdan gol yediklerini ve geriye düştüklerini kaydeden İsmet Taşdemir, deneyimli futbolcunun ilerleyen dakikalarda toparlanamaması üzerine değişiklik yapmak zorunda kaldığını ifade ederken, “Abdulhamit, ilk maçında da hata yapmıştı. Her hata yapanı çıkarırsak sahada oyuncu kalmaz. Ancak bu hatanın ardından bir girdabın içine girdiğini gördüğüm için çıkardım.

Tecrübeli, bunu kaldırır diye bekledik ancak baktık ki, toparlayamadı, telafi edemedi. Eren, Kahramanmaraş maçında hata yaptı ancak hem hatayı telafi etti, hem de galibiyete katkı verdi. Abdulhamit’i girdabın içinden çıkarmak için bu değişikliği yaptık” dedi.

(Spor Servisi)

