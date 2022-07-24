Abdulhamit Yıldız’a Ceo görevi

Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ederken, kulüp içerisindeki görevlendirmelere de bir yenisi daha eklendi. Daha önce yaşadığı sakatlık nedeniyle futbolu bırakan Muhammet Fettahoğlu’na Sportif Direktörlük görevini veren Başkan Oğuzhan Yalçın, şimdi de yine aynı nedenle futbolu bırakan Abdulhamit Yıldız’ı da Ceo olarak görevlendirdi.

Konu hakkında kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kulübümüzün yurt içinde ve yurt dışında yapacağı programları yürütecek olan Abdulhamit Yıldız ‘CEO’ olarak göreve başlamıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.”

(Rıfat KARA)

