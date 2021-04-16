Abdulhamit ikinci kez ceza sınırında

Çorum FK’nın Uşakspor’la oynadığı maçta sarı kart gören futbolculardan Abdulhamit Yıldız, ceza sınırına geldi.

Devre arasında Balıkesirspor’dan transfer edilen Abdulhamit Yıldız, Çorum FK’ya ceza sınırında gelirken, İnegölspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüş ve Niğde deplasmanında forma giyememişti.

Cezalı duruma düştükten sonra, Ankara Demirspor ve Kahramanmaraşspor maçlarında da sarı kart gören Abdulhamit, Uşakspor karşısında 86.dakikada hakemle girdiği diyalog sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Deneyimli futbolcu bu kartla birlikte yeniden ceza sınırına geldi.

Abdulhamit’le birlikte Çorum FK’da Hasan Hüseyin Akınay, Nafican Yardımcı, Cengiz Ötkün, Kerem Çağatay ve Murat Türkkan da üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

(Hüseyin AŞKIN)

