Abdülhamit haftaya ameliyat olacak

Çorum FK’nın 14 Kasım’da Manisa temsilcisi Somaspor’la deplasmanda oynadığı maçta sol diz çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Abdülhamit Yıldız’ın bıçak altına yatacağı tarih belli oldu.

Kulüp fizyoterapisti Semihcan Aydın, Abdülhamit’in burnundaki enfeksiyon nedeniyle bugüne kadar dizinden ameliyat olamadığını belirtirken, 7 Aralık’ta bıçak altına yatacağını söyledi. Aydın, Abdülhamit’in ameliyat olacağı hastanenin ise birkaç güne kadar netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

