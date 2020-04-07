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90+’da sadece 3 gol

Çorum Futbol Kulübü, 28 maçta attığı 36 golün 3’ünü uzatmalarda buldu.

90+’da sadece 3 gol

Çorum Futbol Kulübü, 28 maçta attığı 36 golün 3’ünü uzatmalarda buldu.

07 Nisan 2020 Salı 20:10
90+’da sadece 3 gol

İlk yarının sonuna eklenen sürede hiç gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, 90+’larda ise rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Çorum Futbol Kulübü’nün uzatmalarda bulduğu 3 golü de deplasmanda atması dikkat çekti. 8.haftada Hacettepespor karşısında alınan 3-1’lik galibiyette Kerem Pala 90+1.dakikada skoru belirlerken, 14.haftada Sarıyer’i 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlıların ikinci golünü 90+5.dakikada Fatih Şerifoğlu kaydetti. Çorum Futbol Kulübü, 22.haftada ise Pendikspor’a 3-2’lik skorla boyun eğerken, Murathan Buruş 90+2.dakikada takımının ikinci golünü attı.

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