90+’da sadece 3 gol

İlk yarının sonuna eklenen sürede hiç gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, 90+’larda ise rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Çorum Futbol Kulübü’nün uzatmalarda bulduğu 3 golü de deplasmanda atması dikkat çekti. 8.haftada Hacettepespor karşısında alınan 3-1’lik galibiyette Kerem Pala 90+1.dakikada skoru belirlerken, 14.haftada Sarıyer’i 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlıların ikinci golünü 90+5.dakikada Fatih Şerifoğlu kaydetti. Çorum Futbol Kulübü, 22.haftada ise Pendikspor’a 3-2’lik skorla boyun eğerken, Murathan Buruş 90+2.dakikada takımının ikinci golünü attı.