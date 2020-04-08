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90+’da 5 gol yedi

28 maçta attığı 36 golün 3’ünü 90+’larda bulan Çorum Futbol Kulübü, aynı süreçte kalesinde tam 5 gol gördü.

90+’da 5 gol yedi

28 maçta attığı 36 golün 3’ünü 90+’larda bulan Çorum Futbol Kulübü, aynı süreçte kalesinde tam 5 gol gördü.

08 Nisan 2020 Çarşamba 22:51
90+’da 5 gol yedi

Kırmızı-Siyahlıların, 90 dakikanın sonuna eklenen uzatmalarda, Çorum’da oynanan ve İstanbul ekibinin 2-0 kazandığı Pendikspor maçının 90+1.dakikasında yediği gol, sezonun ilk yarısında uzatmalarda yenen tek gol olarak kayıtlara geçti. Çorum ekibi, sezonun ikinci yarısında ise 90+’larda tam 4 gol yedi. Çorum temsilcisi, iç sahada 3-1 kaybedilen İnegölspor maçının 90+5.dakikasında, Başkent Akademi karşısında deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın 90+3.dakikasında, yine deplasmanda 3-0 kaybedilen Tarsus İdmanyurdu maçının 90+1.dakikasında kalesinde gol gördü. Kırmızı-Siyahlılar, 28.haftada deplasmanda 3-0 yenildikleri Afjet Afyonspor’dan da 90+3.dakikada gol yediler.

(Hüseyin AŞKIN)

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