90+’da 5 gol yedi

Kırmızı-Siyahlıların, 90 dakikanın sonuna eklenen uzatmalarda, Çorum’da oynanan ve İstanbul ekibinin 2-0 kazandığı Pendikspor maçının 90+1.dakikasında yediği gol, sezonun ilk yarısında uzatmalarda yenen tek gol olarak kayıtlara geçti. Çorum ekibi, sezonun ikinci yarısında ise 90+’larda tam 4 gol yedi. Çorum temsilcisi, iç sahada 3-1 kaybedilen İnegölspor maçının 90+5.dakikasında, Başkent Akademi karşısında deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın 90+3.dakikasında, yine deplasmanda 3-0 kaybedilen Tarsus İdmanyurdu maçının 90+1.dakikasında kalesinde gol gördü. Kırmızı-Siyahlılar, 28.haftada deplasmanda 3-0 yenildikleri Afjet Afyonspor’dan da 90+3.dakikada gol yediler.

(Hüseyin AŞKIN)