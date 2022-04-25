8 yıl sonra 5 gollü hezimet

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, önceki gün, 36.hafta maçında konuk ettiği Niğde Anadolu FK’ya 5-2 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken, play-off yarışında da çok önemli bir avantajdan yararlanamadı.

NİĞDE, ÇORUM FK TARİHİNE GEÇTİ

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde boy gösteren Çorum FK’nın, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK karşısında aldığı 5-2’lik yenilgi, kulüp tarihine de geçti.

Profesyonel futbol liglerinde, 10.sezonunu geçiren Çorum FK, daha önce evinde hiç 5 gollü yenilgi almamıştı. Bu alanda, Niğde Anadolu FK, Çorum FK’ya, evinde 5 gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.

2724 GÜN SONRA 5 GOLLÜ YENİLGİ

Çorum FK, lig tarihinde, daha önce 1 kez 5 gollü yenilgi almıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2014-2015 Sezonunun 11.haftasında konuk olduğu İstanbul temsilcisi, Tuzlaspor’a 5-1 yenilirken, bu sonuç, kulüp tarihinin 5 gollü tek mağlubiyeti olarak kayıtlarda yer alıyordu. Kırmızı siyahlılar, 9 Kasım 2014’te aldıkları 5-1’lik Tuzlaspor yenilgisinden 2724 gün sonra, Niğde Anadolu FK’ya 5-2 yenilerek, 5 gollü ikinci mağlubiyetlerini aldılar.

5 GOLLÜ 8 GALİBİYET

Lig tarihinde, 5 gollü 2 yenilgisi bulunan Çorum FK, buna karşılık 5 gollü 8 galibiyete imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2012-2013 Sezonunun 11.haftasında, evinde Mardinspor’u 5-0, 2013-2014 Sezonunun 18.haftasında, sahasında Orhangazispor’u 5-0, 2015-2016 Sezonunun 5.haftasında, evinde Sandıklıspor’u 5-1, 2017-2018 Sezonunun 14.haftasında, deplasmanda Cizrespor’u 5-1, 2020-2021 Sezonunun 14.haftasında, evinde Şanlıurfaspor’u 5-1, 28.haftasında, evinde Sancaktepe’yi 5-0, 2021-2022 Sezonunun 9.haftasında, evinde Sarıyer’i 5-0, 23.haftasında da yine evinde, Turgutluspor’u 5-1 yendi.

(Hüseyin AŞKIN)

