8 maçta 15 puan topladılar

Başkent ekibi, teknik direktör Enver Bozbay nezaretinde, sezonun ikinci yarısında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 15 puan topladı ve 1,85 puan ortalaması tutturdu. Bu maçlardaki tek yenilgisini Bayburt deplasmanında 3-0’lık skorla alan Başkent ekibi, attığı 14 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü.

Buna karşılık, Çorum FK ikinci yarıda oynadığı 8 maçta 10 puan topladı.

ETİMESGUT BELEDİYE’NİN İKİNCİ YARI MAÇLARI

1461 Trabzon 2-0

K.Maraşspor 0-0 (D)

Sivas Bld. 1-1 (D)

Niğde A.F.K. 3-2

Bayburt Ö.İ. 0-3 (D)

Adıyaman FK 3-1

Sarıyer 2-2 (D)

A.Fayonspor 2-0

