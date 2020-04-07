69 maçta 406 gol

Koronavirüs salgını nedeniyle 1.Amatör Küme 15.hafta maçlarının ardından ertelendi. 15 hafta sonunda lider Çimentospor 43 puanla zirvede yer alırken, 39 puana sahip Mimarsinan Gençlikspor ise ikinci sırada yer aldı. Ligin dibinde yer alan takımlardan Alaca Belediye Gençlikspor ligden çekildiği için ilk küme düşen takım olurken, ikinci küme düşen takım ise liglerin tekrar başlaması ile birlikte kalan 3 haftada belli olacak. 15 haftalık periyotta ilk yarı 45, ikinci yarı 24 olmak üzere toplam 69 maç oynanırken, fileler 406 kez sarsıldı. 3 Kasım 2019 tarihinde start alan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde en fazla gol 1 Aralık 2019 tarihinde oynanan 5.hafta maçlarında atıldı. 45 golün atıldığı haftada en farklı galibiyete lider Çimentospor imza attı. En az gol ise 15 Mart 2020 tarihinde oynanan 15.hafta maçlarında atıldı. 8 golün atıldığı haftada ise 2 maç golsüz sona erdi. 15 haftada atılan gol sayısı, 1.hafta 20 gol, 2.hafta 28 gol, 3.hafta 26 gol, 4.hafta 36 gol, 5.hafta 45 gol, 6.hafta 25 gol, 7.hafta 31 gol, 8.hafta 30 gol, 9.hafta 29 gol, 10.hafta 31 gol, 11.hafta 34 gol, 12.hafta 14 gol, 13.hafta 26 gol, 14.hafta 23 gol ve 15.hafta 8 gol olarak kayıtlara geçti.

(Rıfat KARA)