Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
92382
ALTIN
358.861
DOLAR
6.7585
STERLİN
8.3501
EURO
7.3635

69 maçta 406 gol

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 15 haftalık periyotta 69 maç oynandı. Bu maçlarda fileler 406 kez golle buluştu.

69 maçta 406 gol

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 15 haftalık periyotta 69 maç oynandı. Bu maçlarda fileler 406 kez golle buluştu.

07 Nisan 2020 Salı 22:10
69 maçta 406 gol

Koronavirüs salgını nedeniyle 1.Amatör Küme 15.hafta maçlarının ardından ertelendi. 15 hafta sonunda lider Çimentospor 43 puanla zirvede yer alırken, 39 puana sahip Mimarsinan Gençlikspor ise ikinci sırada yer aldı. Ligin dibinde yer alan takımlardan Alaca Belediye Gençlikspor ligden çekildiği için ilk küme düşen takım olurken, ikinci küme düşen takım ise liglerin tekrar başlaması ile birlikte kalan 3 haftada belli olacak. 15 haftalık periyotta ilk yarı 45, ikinci yarı 24 olmak üzere toplam 69 maç oynanırken, fileler 406 kez sarsıldı. 3 Kasım 2019 tarihinde start alan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde en fazla gol 1 Aralık 2019 tarihinde oynanan 5.hafta maçlarında atıldı. 45 golün atıldığı haftada en farklı galibiyete lider Çimentospor imza attı. En az gol ise 15 Mart 2020 tarihinde oynanan 15.hafta maçlarında atıldı. 8 golün atıldığı haftada ise 2 maç golsüz sona erdi. 15 haftada atılan gol sayısı, 1.hafta 20 gol, 2.hafta 28 gol, 3.hafta 26 gol, 4.hafta 36 gol, 5.hafta 45 gol, 6.hafta 25 gol, 7.hafta 31 gol, 8.hafta 30 gol, 9.hafta 29 gol, 10.hafta 31 gol, 11.hafta 34 gol, 12.hafta 14 gol, 13.hafta 26 gol, 14.hafta 23 gol ve 15.hafta 8 gol olarak kayıtlara geçti.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
90+’da sadece 3 gol
90+’da sadece 3 gol
En çok gol son çeyrekte
En çok gol son çeyrekte
Evde çalışmaya devam
Evde çalışmaya devam
“Futbolu bu kadar çok özleyeceğim aklıma gelmezdi”
“Futbolu bu kadar çok özleyeceğim aklıma gelmezdi”
Bravo Osman!
Bravo Osman!
Kaya’nın yeni sezon planı
Kaya’nın yeni sezon planı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim