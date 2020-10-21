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64 bilet satıldı

Çorum Futbol Kulübü ile Niğde Anadolu FK arasında oynanan kritik maçı locadan 64 biletli seyirci izledi.

Spor 21.10.2020, 19:47
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64 bilet satıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun locaya yüzde 50 seyirci alma kararının ardından Çorum FK ile Niğde FK arasında oynanan karşılaşmayı locadan 64 biletli seyirci izledi. Çorum FK yönetimi bu maçtan 9 bin 600 TL hasılat elde etmiş oldu. Locadan maçı takip ederken, az sayıdaki taraftar 90 dakika boyunca Kırmızı-Siyahlılara tezahüratlarla destek verdi.

(Spor Servisi)

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