“60 puanı geçen Play-Off’a kalır”

Dün, basın toplantısı düzenleyen İsmet Taşdemir, 3-0 kazanılan Ergene Velimeşespor ve 10 Mart’ta oynanacak kritik Ankara Demirspor maçıyla ilgili konuşurken, basın mensuplarının da sorularını cevapladı.

ÖNMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Öncelikle 3-0 kazandıkları Ergene Velimeşespor maçını değerlendiren İsmet Taşdemir, “Kazandığımız için mutlu olduğumuz bir maçtı. Oyunun genelinde 15-20 dakikalık bölüm haricinde oyun anlamında da memnun olduğumuz bir karşılaşma oldu. Sonuçta 13 tane maçımız vardı, birini atlattık, 12 maçımız kalmış durumda.

Ergene Velimeşe maçı da diğer maçlar gibi önemli bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmada alınan galibiyetten ötürü oldukça sevinçliyiz. Oyuncu arkadaşlarımın ayaklarına ve emeklerine sağlık. Şimdi bu maçı unutup tamamen Ankara Demirspor maçına konsantre olmalıyız” dedi.

İNEGÖL MAÇINDAN FARKLI BİR MAÇ OLDU

2-0’dan sonra İnegölspor maçı gibi Çorum FK’nın oyunu geride kabullenmesi ile ilgili sorulan soru üzerine açıklama yapan Taşdemir, “İnegölspor maçından farklı bir maç oldu. Ergene maçında ilk 45 dakika oyunun tek hakimi bizdik. İnegöl maçında ise rakibin baskısı 10.dakikadan itibaren başlamıştı. Bu açıdan bakınca birbirinden iki farklı bir maç oldu.

Ergene maçının ikinci yarısında ise rakip kaybedecek bir şeyi olmadığı için şuursuzca kalemize ataklar geliştirdi. Bu durumda gereken direnci koyamamıştık. Ama yaptığımız değişikliklerle bu direnci de kırdığımızı düşünüyorum.

İnegöl maçında 10 ile 80 dakika arasında rakibin baskısına engel olamamıştık. Ama o maçta da bakıldığı zaman 7-8 tane net pozisyonumuz vardı. Bu maçta ise 7-8 olmasa da 4-5 tane net pozisyon bulduk bunların 3’ünü gol yapmayı başardık.

BAZEN OYUNCU TERCİHLERİ KONUSUNDA FARKLI HAMLELER YAPMAK ZORUNDA KALABİLİYORUZ

Taşdemir, Ergene Velimeşe maçında ilk olarak neden Mikail Albayrak’ı oyundan aldığına yönelik soruya da, “Bazı maçlar performansa dayalı olmuyor. Bazen farklı şeyler düşünmek zorunda kalabiliyoruz. Oyuncu tercihleri konusunda farklı hamleler yapmak zorunda kalıyoruz.

Bizim takımımızda bir bütünlük var. Şimdi 5 gün sonra maç var. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek istiyoruz. Örneğin Sinan’ı dinlendirmeyi çok istiyoruz ancak şuana kadar imkân olmadı. 3 günde 4 günde bir maç oynadığımız için her oyuncumuza ihtiyacımız var. Dolayısı ile bazen işler kötü gider o gün gününde olmayan oyuncuyu değiştirirsiniz. Bazen de bundan sonraki maçları düşünerek hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Bir sürü etkenler olabiliyor. Bu etkenlerin kimisi tutuyor, kimisi tutmuyor. Bir oyuncu değiştiririz o oyuncu girer gol atar galip gelmemize neden olur. O zaman da hoca ne güzel değişiklik yaptı denir.

Bir oyuncu değiştiririz o oyuncu arkadaşta kötü oynar. Bu kez de bu adam oynar mı diye eleştiriler yapılır. Bunlar maalesef futbolun içinde olan şeyler. Dolayısı ile Mikail Albayrak değişikliği de farklı etkenleri düşünerek yaptığım bir değişiklikti” diyerek cevap verdi.

PLAY-OFF BARAJI 60’I GEÇECEK GİBİ

Play-Off için puan barajı ile ilgili tahmini de sorulan teknik direktör İsmet Taşdemir, “Ben başından beri hep 60 olarak düşünüyordum ama bu şekilde giderse onu geçecek gibi görünüyor.

Misal, biz son 4 hafta 10 puan topladık. Bu aslında iyi bir puan. Niğde’deki beraberlik insanların canını sıkıyor. Aslında Afyon’dan bir puan alıp Niğde’den 3 puan alsaydık şuanda herkesin bakış açısı çok farklıydı. Bu süreçte de 2 tane gol yedik. Bu da çok önemli.

YERİMİZDE SAYIYORUZ

Aslında, ikinci yarıda bakıldığı zaman önemli olan o kadar çok kıstas var. 4 haftada 10 puan toplamamıza rağmen 1 basamak yukarı çıkamıyoruz maalesef. Dokuzuncu olamadık. Devamlı onuncu sıradayız. Diğer takımların da kazanmasından ötürü yerimize sayıklıyoruz. Üstümüzdeki takımlar kolay fikstürlerini geçti. Şimdi zor maçlarını oynayacaklar. Bizim son 5-6 haftadaki periyodumuzu diğer takımlar şimdi geçti.

Biz Ankara Demir maçından 3 puanla döndüğümüz zaman, hem Niğde maçında kaybettiğimiz kredimizi geri alacağız, hem de yarış bizim için yeniden başlayacak. O nedenle Ankara Demir maçı bizim için çok önemli” dedi.

“HASAN HÜSEYİN ZATEN İYİ KALECİ”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sezonun ikinci yarısındaki müthiş performansıyla dikkat çeken kaleci Hasan Hüseyin’in her geçen gün üzerine koyduğunu söyledi.

Hasan Hüseyin’in zaten iyi bir kaleci olduğunu ancak sezon başında yaşadığı sakatlığın ve devamında yediği hatalı gollerin moral bozukluğu nedeniyle ilk yarıda verimli olamadığını kaydeden Taşdemir, “Erdi Yokuşlu’nun transferi Hasan Hüseyin’in ikinci yarıda yükselen performansında kısmen etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama ortada bir gerçek var. Bu gerçeği hep beraber kaçırmış olabiliriz.

Özellikle sezonun ilk yarısı için söylüyorum. Hasan Hüseyin Çorum FK’ya transfer olurken, hiç bilinmeyen kötü bir kaleci değildi zaten. Çorum FK’dan önce play-off finali oynamış, geçen sene Bandırmaspor’da şampiyonluk yaşamış bir kaleciydi. Ama hoca ve futbolcular olarak bazen gittiğimiz takımlarda başarısız bir dönem geçirebiliyoruz. Hasan Hüseyin de buraya geldiğinde sezon başında arka adale sakatlığının nüksetmesinden dolayı çok doğru çalışamaması ve devamında sakatlığı bittikten sonra güçsüz olması gibi etkenler Hasan Hüseyin’in performansını ciddi etkiledi.

Devamında eleştiriler de olunca duygusal olan Hasan Hüseyin 3-4 maçta hatalı goller yemiştir. İşin özü tamamen buydu. Biz geldikten sonra ekstra bir şey yapmadık Hasan için. İyi maç çıkardıkça üstüne koyarak gidiyor. Zaten iyi kaleciydi, iyi olarak da devam ediyor. Erdi’nin de gelmesi performansını daha üst seviyeye taşımaya etki ettiğini düşünüyorum” dedi.

(Spor Servisi)