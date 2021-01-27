Son Dakika

6 maç sonra yenildiler

İkinci yarının ilk maçında dün lider Manisa FK’ya 72.dakikada yediği golle 1-0 kaybeden Çorum Futbol Kulübü, 6 maç sonra yenilgi üzüntüsü yaşadı.

Spor 27.01.2021, 22:57
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6 maç sonra yenildiler

İlk yarının son 9 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan ve bu periyottaki tek yenilgisini 26 Aralık’ta deplasmanda Zonguldak Kömürspor’a karşı 1-0’lık skorla alan Çorum FK, sonrasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.
(Spor Servisi)
 

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