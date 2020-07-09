6 futbolcu ile yollar ayrıldı

Çorum Futbol Kulübü’nde gidecek ve kalacak oyuncular belli oldu.

Genel Koordinatörlük görevine getirilen Ersin Küçükoğlu dün düzenlediği basın toplantısında gidecek oyuncularla ilgili de açıklamalarda bulundu. Küçükoğlu, Teknik Direktör Bahri Kaya’nın raporu doğrultusunda kaleciler Reşat Şen ve Deniz Çörtlen’in yanı sıra Şaban Yılmaz Genişyürek, Burak Seres, Kerem Çağatay ve Nuri Can Zorlu ile yola devam etmeyeceklerini söyledi.

Bu futbolculardan sadece Burak Seres’e ulaşamadıklarını kaydeden Ersin Küçükoğlu, “Hepsiyle tek tek görüştük ve Çorum Futbol Kulübü’ne hizmetlerinden ötürü teşekkür ettik. Sadece Burak Seres’e ulaşamadık. O da bu saate kadar henüz bize geri dönüş yapmadı. Ona da hizmetlerinden ötürü teşekkür edeceğiz.

Bundan sonra gidecek oyuncuların durumu ise transfer ile alakalı. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam edecek” dedi. Küçükoğlu, kalacak futbolcularla da önümüzdeki günlerde görüşmeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

GENEL KAPTANLIK KALDIRILDI

Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezon yapılanması netleşti. Genel kaptanlık müessesesi kaldırılırken, genel koordinatörlük sistemine geçildi.

Biten sezonda teknik direktör olarak takımın başında yer alan Ersin Küçükoğlu yeni sezon için “genel koordinatör” olarak kulübe hizmet etmeye devam edecek. Genel kaptanlık müessesesinin kaldırılması üzerine bu görevi yürüten Orhan Top’la da yollar ayrıldı.

(Spor Servisi)