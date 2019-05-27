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6 aylıkken hayatını kaybeden minik bebeğini unutmadı

Kocaelispor’la oynanan Play-Off yarı finali rövanş maçında attığı jeneriklik golle final kapısını ardına kadar açan Mikail Albayrak, finalde Serik Belediyespor’u da boş geçmedi.

6 aylıkken hayatını kaybeden minik bebeğini unutmadı

Kocaelispor’la oynanan Play-Off yarı finali rövanş maçında attığı jeneriklik golle final kapısını ardına kadar açan Mikail Albayrak, finalde Serik Belediyespor’u da boş geçmedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:57
6 aylıkken hayatını kaybeden minik bebeğini unutmadı

Deneyimli futbolcu, 8.dakikada yedi golle 1-0 geriye düşen Yeni Çorumspor adına 15.dakikada harika bir gol atarak skora denge getirdi. Golden sonraki sevinci sırasında formasını kaldıran Mikail, sezon öncesinde Yeni Çorumspor’a transfer olmadan birkaç gün önce vefat eden 6 aylık kızının fotoğrafını gösterip öptü.

Formanın altına minik kızın “Meleğim” yazılı fotoğrafının bulunduğu özel bir tişört giyen Mikail’in golden sonra kızının fotoğrafını öpmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Deneyimli futbolcunun da gözyaşlarına hakem olamadığı görüldü.

Mikail, kupa töreninden sonra da o özel tişörtle poz verdi.

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