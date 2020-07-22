5 ilçeye güreş minderi

Bu gelişme üzerine Federasyonda Asbaşkan olarak görev yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül aracılığı ile Çorum’da Sungurlu Belediyespor’a, İskilip Belediyespor’a, Osmancık Belediyespor’a, Ortaköy Belediyespor’a ve Mecitözü Halk Eğitim Merkezi’ne minder yardımı yapıldı. Dün Atatürk Spor (Boks) Salonu’nda malzeme dağıtım töreni gerçekleşti. Törene, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke, Ortaköy ve Sungurlu ilçelerinin ise temsilcileri katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Zeki Gül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in konuşmalarının ardından kulüp temsilcilerine minderleri teslim edildi.

“KULÜPLERİMİZ HER ZAMAN DESTEKLENMELİ”

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, federasyonların maddi ve manevi anlamda kulüpleri her zaman desteklemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasına törene katılanlara hoş geldin diyerek başlayan Asbaşkan Gül, 6 yıldır görev yaptığı Türkiye Güreş Federasyonu’nun Çorum’u her zaman farklı yerde tuttuğunu ifade etti. Federasyon olarak en son Yalova’da bir toplantı gerçekleştirdiklerini de belirten Gül, “Toplantıda takımlara yardım konusunda fikirlerimizi dile getirdik. Kulüplerimizin maddi ve manevi anlamda desteklenmesinin doğru olduğunu düşündük ve bununla ilgili bazı kararlar aldık. Federasyonda ki görevimizin avantajı ile Çorum’a herkesin yaptığı gibi kendi memleketime, yiğidin harman olduğu, güreşin önemsendiği ilimize ve ilçelerimize karınca kararınca katkı sağlamak istedik.

Güreş Federasyonu olarak yaptığımız yardımlar tabii ki sadece Çorum ile kısıtlı değil. Ben bundan sonra Batman’a bazı yardımlar götüreceğiz. Ama arkadaşlar Çorum’a yaptığımız yardım farklı ve özel yardım. Bu minderlerin üzerinde inşallah güreş yapılır. İnşallah çok başarılı sporcular yetişir. Bugün bu şekilde başladık. Bundan sonra buradan söz veriyorum. İlçelerimizi ve ilimizi takip edeceğiz. Sporcularımıza nerde ne şekilde katkı sağlamamız gerekirse elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.