5 futbolcu kadro dışı!

Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor U19 takımı ilk 4 haftada 4’de 4 yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 5.Haftada Giresunspor deplasmanından 2-0’lık mağlubiyet ile dönen Kırmızı-Siyahlılar daha sonra sahasında Tokatspor’a 4-3 ve son olarak deplasmanda 24 Erzincanspor’a 3-0 mağlup oldu. Son 3 haftada alınan yenilgilerin ardından Yeni Çorumspor yönetim kurulu kaleci Kadir Kellegöz, Oğuzhan Batman, Burak Çamlıbel, İbrahim Enes Hoş ve Mertcan Gevşek’i süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Süresiz kadro dışı bırakılan futbolcuların yanı sıra Nafican Yardımcı, Nuri Can Zorlu, Semih Acar, Samet Kavlak ve M.Emin Uyanık’ın da uyarıldığı öğrenildi.

(Rıfat KARA)