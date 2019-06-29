49 takım mücadele edecek

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda saat 14.30’da başlayan kura çekimine, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Müftü Yardımcısı Adanan Zeki Bıyık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve takım temsilcileri katıldı.

Masa tenisi, satranç, dart ve futbol olmak üzere 4 branşta gerçekleşecek olan 4.Cami Çocukları Spor Oyunlarında futbol branşında 49 takım 490 sporcu, satranç branşında 98 erkek, 47 kız sporcu, masa tenisi branşında 68 erkek, 31 kız sporcu ve dart branşında 76 erkek, 51 kız sporcu olmak üzere toplam 55 camiden 861 sporcu müsabakalara katılacak.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, futbol müsabakalarının 10 Temmuz’da start alacağını söylerken, diğer branşların başlama tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. 49 takımın 16 grupta mücadele edeceğini de hatırlatan Candan, gruplarında birinci olan takımların daha sonra eleme turunda mücadele edeceğini sonrasında ise çeyrek final, yarı final ve final maçları oynayacağını ifade ederken, masa tenisi, dart ve satranç müsabakalarının ise eleme usulüne göre oynanacağını dile getirdi. Candan ayrıca müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara, 84 adet paten, 500 adet tişört, 100 adet polo yaka tişört, 50 adet kaleci kazağı ve şortu ve 500 adet forma, şort ve tozluk hediye edileceğini de sözlerine ekledi.

49 takımın 16 grupta mücadele edeceği futbol müsabakalarında kura çekimi sonrası gruplar şu şekilde oluştu;

A grubu: Abdibey Cami, Köroğlu Cami, Hz.İbrahim Cami (B).

B grubu: Selimiye Cami, İlim Yayma Cami, Akkent 2.Cami Kuran Kursu.

C grubu: Kahraman Çavuş Cami, Uhud Cami, Buhara Cami.

D grubu: Hz.Ömer Cami, Hz. İbrahim Cami, İnayetullah Cami.

E grubu: Akkent Gençlik Merkezi, Kerebigazi Cami, Hıdırlık Kuran Kursu Mescidi.

F grubu: Ceritoğlu Cami (B), Mimarsinan Cami, Ertuğrul Gazi Mescidi.

G grubu: Baltalı Cami, Bilal-i Habeşi Cami, Tevhid Cami.

H.grubu: Valide Cami, Garantievler Cami, Pelit Cami.

İ grubu: Ceritoğlu Cami (A), Hz.Ali Cami, NFK Gençlik Merkezi Kuran Kursu.

J grubu: Beytepe Cami, Murat Hüdavendigar Mescidi, Gülabid Cami (B)

K grubu: Mimarsinan Gençlik Merkezi Kuran Kursu, Merkez Mevlana Cami, Hicret Cami.

L grubu: Bahçelievler Cami, İmam Hatip Tatbikat Cami, Hıdırlık Kuran Kursu (A).

M grubu: Akşemseddin Cami, Yavuz Sultan Selim Cami, Ali Kocabıyık Cami.

N grubu: Kafkasevler Cami, Emre Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami.

O grubu: Alaaddin Cami, Hayrettin Karaman Kuran Kursu, Gülabid Cami (A).

P grubu: Çatalhavuz Yeni Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Hz.Hüseyin Mescidi, Özrahman Cami.