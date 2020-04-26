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414 sporcu mücadele etti

Çorum Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen satranç turnuvasına ilgi yoğun oldu. Türkiye’nin her yerinden katılımın olduğu turnuvada 414 sporcu kıyasıya mücadele etti.

26 Nisan 2020 Pazar 18:25
414 sporcu mücadele etti

Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlenen turnuvaya yurt dışından da Yunanistan ve Azerbaycan’dan katılım sağlanırken mücadeleler büyük çekişmeye sahne oldu. 3 kategoride gerçekleşen turnuva internet üzerinden online olarak gerekleştirildi. 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık turnuva olarak gerçekleştirdikleri Çorum Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldırım Satranç turnuvasına katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yavrularımızı unutmadık. Çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bunlardan biri de ülkemizin her yerinden çocukların katılımına açık satranç turnuvası idi. 414 gencimizin katıldığı turnuvada mücadele eden tüm yarışmacıları tebrik ediyorum.” dedi.

Kıyasıya geçen mücadele sonunda 10 yaş altı kategorisinde Bursa’dan Yağız Kaan Erdoğmuş birinci, İzmir’den Yiğit Karaca ikinci, Ankara’dan Kuzey Kurtyılmaz üçüncü, Manisa’dan Ali Güney Can dördüncü oldu. 14 yaş altı kategorsinde ise Ankara’dan Çisel Anaçoğlu birinci, İzmir’den Ela Keskinler ikinci, Mardin’den M.Yasin Gönel üçüncü, Ankara’dan Demir Aral dördüncü olarak tamamlarken, açık kategorisinde ise yine Ankara’dan Ataberk Türkmen birinci, Hatay’dan Yusuf Atabayev ikinci, İstanbul’dan Vugar Asgarov üçüncü, Antalya’dan Uğur Can Hatırlı ise dördüncü olmayı başardı.

Ödüller kargoyla evlerine gönderilecek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, satranç turnuvasında dereceye girenlerin ödüllerini evlerine kargo ile göndereceklerini söyledi. Her üç kategoride de dereceye giren ilk dört kişiye madalya, ilk 10 kişiye de leblebi ve maske göndereceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Çorum sporun merkezi olmaya devam edecek” diye konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

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