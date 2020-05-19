4 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara 18 Temmuz’da oynanacak 29.hafta maçları ile yeniden başlayacak. Kalan 6 haftada Şanlıurfaspor, Manisa FK, Sarıyer, Amed Sportif, Samsunspor ve Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Kırmızı-Siyahlılar sezonun sona ermesi ile birlikte Eylül’de başlayacak olan yeni sezon için düğmeye basacak.

Yeni sezon planlaması noktasında kadrosunda 21 futbolcu bulunduran Çorum FK’da Osman Bodur, Şaban Yılmaz Genişyürek, Mikail Albayrak ve Mert Ilıman’ın sözleşmeleri bu sezon sona erecek. Çorum FK yönetimi yeni sezon planlaması doğrultusunda ilk olarak sözleşmesi biten futbolcular ile masaya oturmayı planlıyor. Yeni sözleşme içerisinde futbolculara 3’er yıllık anlaşma paketi sunacak olan Kırmızı-Siyahlı yönetimin bu teklife sıcak bakmayan her futbolcu ile yolları düşünmeden ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Osman Bodur, Şaban Yılmaz Genişyürek, Mikail Albayrak ve Mert Ilıman’ın kalan 6 haftada gösterecekleri performansları da kulüpteki geleceklerini belirleme noktasında etkili olacak.

Çorum Futbol Kulübü’nde forma giyen diğer 17 futbolcudan Batuhan Demirel’in 2022, Kerem Çağatay 2021, Kerem Pala 2021, Deniz Çörtlen 2022, Ertuğrul Sancaktutan 2021, Kıvanç Kaya 2022, Muhammed Çoban 2023, Burak Seres 2021, Mete Yıldız 2022, M.Rıdvan Özdemir 2021, Nafican Yardımcı 2021, Nuri Can Zorlu 2021, Onur Tekin 2022, Reşat Şen 2022, Semih Acar 2022, Talha Özler 2022 ve Volkan Akyıldız’ın 2021 yılına kadar sözleşmeleri devam ediyor.

Sözleşmesi devam eden futbolcuların da kalan 6 haftada gösterecekleri performans doğrultusunda Başkan Özcan’ın yola devam etmek istediği futbolcular ile 3’er yıllık yeni anlaşma paketi ile masaya oturacağı gelen haberler arasında yer alıyor.