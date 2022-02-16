309 kişi hayatını kaybetti, 94 bin 730 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 309 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 94 bin 730 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Spor 16.02.2022, 01:38
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 94 bin 730 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 309 oldu. Bir günde toplam 461 bin 955 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 102 bin 673 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 326 bin 883'e yükseldi.
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