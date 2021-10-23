3 puanı al, potada kal

Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grup’ta heyecan bugün oynanacak 9.hafta maçlarıyla devam edecek. “Rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, İstanbul temsilcisi Sarıyer’i konuk edecek.

Sakat oyuncuların çokluğuna rağmen geçtiğimiz hafta deplasmanda Bayburt Özel İdare’ye 2-1 yenerek Sivas Belediye yenilgisini telafi edip moral bulan Çorum FK, bugünkü Sarıyer maçı öncesinde de galibiyete odaklandı. Sarıyer maçını kazanıp ilk 5’teki yerini sağlama almayı hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Sarıyer maçı öncesinde de yine önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Murat Yıldırım, Seçkin Getbay, Muhsin Yıldırım ve Hasan Küçcük bugün de forma giyemeyecekler. Sakatlığı bulunan Serkan Yavuz’un oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Sarıyer cephesinde ise hedef deplasmanda ilk puanı almak. Topladığı 10 puanın tamamını evinde alan ve deplasmanda çıktığı 4 maçı da kaybeden İstanbul ekibi, ilk deplasman puanını Çorum’da almanın hesaplarını yapıyor.

15 puanlı 5.sıradaki Çorum FK ile 10 puanlı 14.sıradaki Sarıyer arasında bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Tarık Güldal’ın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Fatih Karatağ ile Kahramanmaraş bölgesinden Adem Şahan yapacak. Yine Mersin bölgesinden Burak Filik de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

