Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Cumartesi günü 17.hafta maçında konuk olduğu Zonguldak Kömürspor’a son saniye golüyle 1-0 yenilerek play-off yolunda yara alırken, bu mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.

Play-Off potasıyla puan farkının iyice açılması umutları azaltırken, teknik heyetin raporu, Başkan Fatih Özcan’ın da onayı ile 3 futbolcunun bileti kesildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Pala’nın kiralık verileceği belirtilirken, Onur Kolay ve Yılmaz Can Taşkıran ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Teknik ekibimizin raporu, Kulüp Başkanımızın onayı ile; A Takım futbolcularımızdan Kerem Pala (kiralık), Yılmaz Can Taşkıran ve Onur Kolay ile bugün itibariyle karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz.”

Kiralık olarak verilecek olan Kerem Pala, Çorum Futbol Kulübü’nde üçüncü sezonunu geçirirken, bu sezon 5 karşılaşmada forma giydi. Profesyonelliğe Çorum Futbol Kulübü’nde adım atan 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, kırmızı-siyahlı formayla bugüne kadar toplam 44 resmi maça çıkarken, 2 gol attı.

Sezon başında Manisa FK’dan transfer edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay, Çorum FK formasıyla 13 maça çaktı. Çorumlu futbolcu bu maçlarda gol atamazken, 4 sarı kart görüp 1 kez cezalı duruma düştü.

Sezon başında Tarsus İdmanyurdu’ndan transfer edilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Yılmaz Can Taşkıran ise bu sezon Çorum FK formasıyla 13 maçta süre aldı. Deneyimli futbolcu gol atma başarısı g3österemezken, 1 sarı kart gördü.

(Spor Servisi)