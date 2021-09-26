3 bantta Emrah Taç şampiyon
Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği’nin finalinde İbrahim Ahıska’yı 40-21 yenen Emrah Taç şampiyon oldu. Emrah Taç’ın yanı sıra, İbrahim Ahıska, Sinan Bolat ve Ali Misket, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
Bilardo İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programı gereğince, Ekim ayında Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi. 32 sporcunun katılımıyla başlayan il birinciliğinin finalinde İbrahim Ahıska’yı yenen Emrah Taç şampiyon oldu.
Profesyonel Bilardo Salonu’nda 32 sporcunun katılımıyla 22 Eylül’de başlayan 3 Bant Bilardo İl Birinciliğinde, ilk etap müsabakaları grup usulü yapıldı. Grup müsabakaları sonunda sporcu sayısı 16’ya düşerken, müsabakalara eleme usulü devam edildi.
Son 4 sporcu yarı finale yükseldi. Yarı finalde Emrah Taç Sinan Bolat’ı, İbrahim Ahıska da Ali Misket’i yenerek finale yükseldi.
Emrah Taç ile İbrahim Ahıska arasındaki final maçını 40-21 kazanan Emrah Taç şampiyon olurken, İbrahim Ahıska ikinciliği, Emrah Taç’ın yarı finalde yendiği Sinan Bolat üçüncü, diğer yarı finalist Ali Misket ise dördüncü oldu. İlk 4 sırayı alan sporcular, Ankara’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Altay
|7
|15
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Trabzonspor
|6
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Malatyaspor
|7
|6
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Valencia
|7
|11
|8. Osasuna
|7
|11
|9. Athletic Bilbao
|7
|10
|10. Real Betis
|6
|9
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Espanyol
|7
|6
|14. Cádiz
|7
|6
|15. Elche
|7
|6
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|6
|0