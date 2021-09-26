3 bantta Emrah Taç şampiyon

Bilardo İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programı gereğince, Ekim ayında Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi. 32 sporcunun katılımıyla başlayan il birinciliğinin finalinde İbrahim Ahıska’yı yenen Emrah Taç şampiyon oldu.

Profesyonel Bilardo Salonu’nda 32 sporcunun katılımıyla 22 Eylül’de başlayan 3 Bant Bilardo İl Birinciliğinde, ilk etap müsabakaları grup usulü yapıldı. Grup müsabakaları sonunda sporcu sayısı 16’ya düşerken, müsabakalara eleme usulü devam edildi.

Son 4 sporcu yarı finale yükseldi. Yarı finalde Emrah Taç Sinan Bolat’ı, İbrahim Ahıska da Ali Misket’i yenerek finale yükseldi.

Emrah Taç ile İbrahim Ahıska arasındaki final maçını 40-21 kazanan Emrah Taç şampiyon olurken, İbrahim Ahıska ikinciliği, Emrah Taç’ın yarı finalde yendiği Sinan Bolat üçüncü, diğer yarı finalist Ali Misket ise dördüncü oldu. İlk 4 sırayı alan sporcular, Ankara’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

(Hüseyin AŞKIN)

