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3 bantta Emrah Taç şampiyon

Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği’nin finalinde İbrahim Ahıska’yı 40-21 yenen Emrah Taç şampiyon oldu. Emrah Taç’ın yanı sıra, İbrahim Ahıska, Sinan Bolat ve Ali Misket, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Spor 26.09.2021, 18:34
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3 bantta Emrah Taç şampiyon

Bilardo İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programı gereğince, Ekim ayında Ankara’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi. 32 sporcunun katılımıyla başlayan il birinciliğinin finalinde İbrahim Ahıska’yı yenen Emrah Taç şampiyon oldu.
Profesyonel Bilardo Salonu’nda 32 sporcunun katılımıyla 22 Eylül’de başlayan 3 Bant Bilardo İl Birinciliğinde, ilk etap müsabakaları grup usulü yapıldı. Grup müsabakaları sonunda sporcu sayısı 16’ya düşerken, müsabakalara eleme usulü devam edildi.
Son 4 sporcu yarı finale yükseldi. Yarı finalde Emrah Taç Sinan Bolat’ı, İbrahim Ahıska da Ali Misket’i yenerek finale yükseldi.
Emrah Taç ile İbrahim Ahıska arasındaki final maçını 40-21 kazanan Emrah Taç şampiyon olurken, İbrahim Ahıska ikinciliği, Emrah Taç’ın yarı finalde yendiği Sinan Bolat üçüncü, diğer yarı finalist Ali Misket ise dördüncü oldu. İlk 4 sırayı alan sporcular, Ankara’da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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