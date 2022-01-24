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3 Bant Disiplini Bilardo İl Birinciliği sona erdi.. Emrah Taç şampiyon
Profesyonel Bilardo Salonu’nda, 32 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve Türkiye Şampiyonasına kota veren il birinciliğinin finalinde Ali Misket’i 40-36 yenen milli bilardocu Emrah Taç şampiyon oldu.
Spor 24.01.2022, 19:23
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Bilardo İl Temsilciliği’nin 2022 yılındaki ilk faaliyeti olan 3 Bant Disiplini İl Birinciliğinde heyecan sona erdi. Aynı zamanda il temsilciliği görevini yürüten, milli bilardocu Emrah Taç, şampiyon oldu.
Profesyonel Bilardo Salonu’nda, 17 Ocak’ta başlayan il birinciliği, 21 Ocak Cuma günü yapılan finallerle sona erdi.
32 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinin finalinde, Ali Misket’le Emrah Taç karşılaştı. Emrah Taç, güçlü rakibini 40-36 yenerek şampiyon olurken, Ali Misket ikinciliği elde etti. İl birinciliğinde, Murat Yurt ikinciliği elde ederken, Kadir Oktay dördüncü oldu.
Türkiye şampiyonasına katılım için sporculara kota veren İl birinciliğinde, dereceye giren bilardoculara kupa verildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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