Flaş Haber2.LİG’DE TÜM MAÇLAR ERTELENDİ
2.LİG’DE TÜM MAÇLAR ERTELENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, 2.Lig’de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken tüm maçları ertelediğini duyurdu.
Spor 24.01.2022, 18:51 25.01.2022, 00:56
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Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; “Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.
22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek” ifadelerine yer verildi.
Çorum FK’nın 26 Ocak Çarşamba günü Sakaryaspor’la oynaması gereken maç da ertelendi.
(Hüseyin AŞKIN)
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|23
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|7. Hatayspor
|23
|36
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|32
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|13. Kasımpaşa
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|14. Göztepe
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|17. Antalyaspor
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|45
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|3. Erzurumspor
|21
|38
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|36
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|36
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|20
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|33
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|32
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|21
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|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11