2.Lig Play-Off yarı final grubu Konya’da başlıyor

Erkekler 2.Voleybol Ligi Play-Off yarı final grubunda heyecan yarın oynanacak maçlarla start alıyor. Konya B grubunda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk maçını yarın Gümüşsu Gümüşhane Gençlikspor ile oynayacak. Bu kritik karşılaşma Konya Karatay Kongre Büyük Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak.

Aynı grupta oynanacak diğer maçta ise aynı salonda Arkasspor ile Yeni Mardin saat 12.00’de karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

