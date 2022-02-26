2.Lig Play-Off yarı final grubu Konya’da başlıyor
Normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 1.Lig yolundaki ilk maçına yarın çıkıyor.
Spor 26.02.2022, 00:18
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Erkekler 2.Voleybol Ligi Play-Off yarı final grubunda heyecan yarın oynanacak maçlarla start alıyor. Konya B grubunda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk maçını yarın Gümüşsu Gümüşhane Gençlikspor ile oynayacak. Bu kritik karşılaşma Konya Karatay Kongre Büyük Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak.
Aynı grupta oynanacak diğer maçta ise aynı salonda Arkasspor ile Yeni Mardin saat 12.00’de karşı karşıya gelecek.
(Rıfat KARA)
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