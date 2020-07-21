2.Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu

TFF 2.Lig Play-Off çeyrek final maçları oynandı. Maçlar sonunda 4 takım 1.Lig hayallerine veda ederken, 4 takım yarı finale yükselip umutlarını sürdürdü.

Antalya’da önceki akşam oynanan maçlarda, Çorum Futbol Kulübü’nün de normal sezonda yer aldığı Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü İnegölspor’u 3-0, Sancaktepe Futbol Kulübü de Hekimoğlu Trabzon’u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kırmızı grup takımları arasında oynanan çeyrek finallerde ise, Ankara Demirspor Sakaryaspor’u 2-1, Tuzlaspor da Kastamonuspor’u 1-0 mağlup edip yarı finale yükselen takımlar oldular.

YARI FİNALLER 24 TEMMUZ’DA

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasından sonra gözler yarı final karşılaşmalarına çevrildi. Yarı final maçları 24 Temmuz Cuma günü yine Antalya’da oynanacak olup, saat 20.00’de Calısta Sports Center’de Ankara Demirpor’la Tuzlaspor, saat 22.00’de Titanic Mardan Stadyumu’nda ise Manisa Futbol Kulübü ile Sancaktepe Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları da eleme usulüne göre oynanacak olup, galip gelen takımlar 28 Temmuz Salı günü 1.Lig’e yükselecek takımın belli olacağı finalde karşılaşacak.

(Spor Servisi)