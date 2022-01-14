2.Küme 6 Mart’ta başlıyor

2021-2022 Amatör Futbol Sezonunda düzenlenecek olan 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 6 Mart Pazar günü başlayacağı açıklandı.

Sezonun ikinci teknik toplantısı saat 14.00’te, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapıldı. Toplantıya, U14 ve 2.Amatör Küme’de mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 2.Amatör Küme’de; Alaca Belediyespor, Gülabibey Mahallesi Gençlikspor, H.E. Kültürspor, Kargıserispor, Mecitözüspor ve Oğuzlar Belediyespor olmak üzere 6 takımın mücadele edeceğini belirtirken, Dodurga Gençlikspor’un lige katılmama kararı aldığını söyledi.

Çift devreli lig statüsüne göre oynanacak 2.Amatör Küme’nin 6 Mart Pazar günü başlayacağını açıklayan Engin Ayan, birinci olan takımın 1.Amatör Küme’ye çıkacağını, ancak iki takım çıkartmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuracağını söyledi.

U14’DE 14 TAKIM MÜCADELE EDECEK

2021-2022 Amatör Futbol Sezonunda 14 takımın mücadele edeceği açıklandı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında gerçekleştirilen teknik toplantıda gruplar, statü ve fikstür için sıra kura numaraları belirlendi. Çekilen kuralar sonucunda gruplar şu şekilde oluştu: A Grubu: Gülabibey Mahallesi Gençlikspor, Maviay Spor Kulübü, 1907 Gençlikspor, Çorumspor, Eti Lisesi, İskilipgücü ve Vefa Gençlikspor. B Grubu: Gençlerbirliği, Çimentospor, Alaca Belediye, Çorum FK, Mimar Sinan Gençlikspor, Devane Gençlikspor ve Hattuşa Gençlikspor.

İLK MAÇLAR 5-6 MART’TA

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek ligde, gruplarda ilk maçlar 5-6 Mart’ta oynanacak. Maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off’a yükselecek.

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği ve şampiyonun belli olacağı Play-Off Grubu’nda maçlar deplasmanlı oynanacak.

(Ömür SOYTEMİZ)

