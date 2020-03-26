270 maç, 400 puan

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce 28 maç oynayan Çorum Futbol Kulübü, profesyonel futbol liglerinde ise bugüne kadar toplamda 270 lig maçına çıktı.

3.LİG’DE 242 MAÇ

2012-13 sezonundan 2018-19 sezonu bitimine kadar 3.Lig’de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda 242 puan maçı oynadı. Kırmızı-Siyahlılar bu maçlarda 99 galibiyet, 73 beraberlik alırken, 364 puan topladılar. 72 maçta da sahadan yenilgi ile ayrılan Çorum Futbol Kulübü, attığı 322 gole karşılık kalesinde ise 255 gol gördü.

MAÇ BAŞINA 1,481 PUAN

Geçen sezon 3.Lig’de play-off şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon 2.Lig’de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 28 puan maçına çıktı. Kırmızı-Siyahlılar, bu maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 36 puan topladılar. Çorum Futbol Kulübü, bu maçlarda attığı 36 gole karşılık 42 gol yedi.

Kırmızı-Siyahlılar, profesyonel futbol liglerinde bugüne kadar toplamda 270 puan maçı oynadılar. Bu karşılaşmalarda 110 galibiyet, 76 beraberlik, 86 da yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü hanesine 400 puan yazdırdı. Maç başına 1,481 puan ortalaması tutturan Çorum Futbol Kulübü, 270 maçta 358 gol atarken, kalesinde 297 gol gördü.

PUANLARIN 243’Ü EVDE

Çorum Futbol Kulübü, 270 maçta topladığı 400 puanın 243’ünü evinde oynadığı karşılaşmalarda aldı. İç sahada toplamda 134 maça çıkan Çorum Futbol Kulübü, 68 galibiyet, 39 beraberlik, 27 yenilgi alırken, 205 gol atıp 127 gol yedi.

Kırmızı-Siyahlılar deplasmanda ise bugüne kadar toplamda 136 puan maçına çıktılar. 40 galibiyet, 37 beraberlik, 59 da yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, hanesine 157 puan yazdırırken,153 gol atıp kalesinde 170 gole engel olamadı.

(Hüseyin AŞKIN)