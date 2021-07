250 sporcu yaza merhaba dedi

Çorum Belediyespor Kulübü tarafından her yıl açılan Yaz Spor Okulları’nın açılışı töreni önceki gün gerçekleşti. Osmancık İlçe Sahası’nda gerçekleşen törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Belediyespor Başkanı Fatih Ergün, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, İyi Parti Osmancık İlçe Başkanı Mustafa Boyacı, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sporcu aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kulüp başkanı Fatih Ergün, Osmancık Belediyespor olarak genç sporculara önem verdiklerini ifade etti. Göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen çok önemli işlere imza attıklarını da vurgulayan Ergün, “Yaz spor okulumuzda 250 sporcumuz eğitim alacak. Bu eğitim programlarının ardından yetenekli olan tüm sporcular, yetenekleri doğrultusunda uygun branşlara yönlendirilecek. Kulübümüz bünyesinde de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yeni sezonda hem futbol, hem de voleybol branşında çok iyi işlere imza atmak istiyoruz. Bunun içinde bizlere her zaman destek olan Kulübümüz Onursal Başkanı Ahmet Aksu’ya, Milletvekimiz Oğuzhan Kaya’ya, Kaymakamımız Ayhan Akpay’a, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e teşekkür ederim” dedi.

Ergün’ün ardından bir konuşma da Belediye Başkanı Ahmet Gelgör yaptı. Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan Gelgör, “Biz belediye olarak her zaman spor ve sporcunun yanındayız. İlçemizi her alanda temsil eden sporcularımıza destek olmak bizlerin boynunun borcudur. Bu yüzden başta Osmancık Belediyespor olmak üzere tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaz Spor Okulları’nın açılış töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(Rıfat KARA)