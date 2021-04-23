24 hafta sonra aynı tablo 

Son 4 maçında sadece 1 puan alabilen Çorum FK, daha önce de sezonun ilk yarısında Ergene Velimeşespor, Ankara Demirspor, Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon maçlarını kapsayan periyottan sadece 1 puan çıkartabilmişti.

Önceki gün Hacettepespor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Çorum FK’nın galibiyet özlemi 4 maça çıkarken, kırmızı-siyahlılar 24 hafta aradan sonra 4 maçta sadece 1 puan alabildiler.

İkinci yarıda yakaladığı çıkışla play-off yarışında oldukça iddialı bir konuma gelen ve puan farkını 3’e kadar düşüren Çorum FK, 7 Nisan’da evinde Hekimoğlu Trabzon’a 3-2 yenildiği maçla başlayan periyotta, galibiyet alamadı.

Son galibiyetlerini 1 Nisan’da Erzincanspor’u deplasmanda 1-0 yenerek alan kırmızı-siyahlılar, sonrasında çıktıkları 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabildiler. Çorum temsilcisi, son 4 maçında sırasıyla, evinde Hekimoğlu Trabzon’a 3-2, deplasmanda Şanlıurfaspor’a 1-0, sahasında Uşakspor’a 1-0 yenilirken önceki gün Başkent deplasmanında Hacettepespor’la 1-1 berabere kaldı.

Çorum FK, bu sezonun ilk yarısında da, 4.haftada Niğde Anadolu FK’yı 4-0 yendikten sonra, sırasıyla deplasmanda Ergene Velimeşespor’a 1-0, sahasında Ankara Demirspor’a 3-2 yenilirken, evinde Erzincanspor’la 2-2 berabere kalıp ardından deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’a 1-0 mağlup olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

