23 Nisan Ortaokulu Tokat'ta tarih yazdı

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Satranç Bölge Şampiyonası Tokat'ta yapıldı. Ülke genelinden 9 okulun katıldığı bölge şampiyonasında Çorum'u daha önceki yıllarda olduğu gibi yine 23 Nisan Ortaokulu temsil etti. Oğuzhan Özdilli, Talha Kerem Dölcü, Zekeriya Berat Şahin ve Furkan Efe Akış oyuncu grubu ile maçlar oynayan 23 Nisan Ortaokulu genel sıralamada üçüncü olarak adını 7.kez üst üste Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı. 23 Nisan Ortaokulu'nun üçüncü olduğu bölge şampiyonasında İstanbul İstek Özel Bilgi Kağan Ortaokulu birinci, Sivas Cumhuriyet Üniversite Vakıfı Özel Mahir-Sevim Özduman Ortaokulu ikinci, Tokat Özel Bilgi Ortaokulu ise dördüncü olarak finallere gitmeyi başaran okullar oldu.

(Rıfat KARA)

