23 Nisan Ortaokulu Tokat'ta tarih yazdı
Tokat'ta düzenlenen Okullararası Yıldızlar Satranç Bölge Şampiyonası'nda grubunu üçüncü sırada tamamlayan 23 Nisan Ortaokulu tarihinde 7.kez üst üste Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Satranç Bölge Şampiyonası Tokat'ta yapıldı. Ülke genelinden 9 okulun katıldığı bölge şampiyonasında Çorum'u daha önceki yıllarda olduğu gibi yine 23 Nisan Ortaokulu temsil etti. Oğuzhan Özdilli, Talha Kerem Dölcü, Zekeriya Berat Şahin ve Furkan Efe Akış oyuncu grubu ile maçlar oynayan 23 Nisan Ortaokulu genel sıralamada üçüncü olarak adını 7.kez üst üste Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı. 23 Nisan Ortaokulu'nun üçüncü olduğu bölge şampiyonasında İstanbul İstek Özel Bilgi Kağan Ortaokulu birinci, Sivas Cumhuriyet Üniversite Vakıfı Özel Mahir-Sevim Özduman Ortaokulu ikinci, Tokat Özel Bilgi Ortaokulu ise dördüncü olarak finallere gitmeyi başaran okullar oldu.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19