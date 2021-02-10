20.haftalar itibariyle… Tarihinin en kötü ikinci performansı

Profesyonel futbol liglerinde 9.sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, 20.haftalar itibariyle en az puan topladığı ikinci sezonunu geçiriyor.

2012-13 sezonundan beri profesyonel liglerde boy gösteren Çorum Futbol Kulübü, 3.Lig’de 7 sezon geçirirken, 2.Lig’de ise 2 sezondur mücadele ediyor. Bu sezonların 20 haftalık periyotlarında alınan sonuçlar itibariyle kırmızı-siyahlılar en az puanı 2012-13 sezonunda topladılar.

2012-13 sezonunda Çorum Belediyespor adı altında 3.Lig’de 20 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi alan Çorum ekibi, 22 puan topladı. Bu maçlarda 26 gol atan Çorum temsilcisi, kalesinde de yine 26 gol gördü.

Çorum Futbol Kulübü, bu sezon ise 2.Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, tarihinin en az puan topladığı ikinci sezonda attıkları 38 gole karşılık kalelerinde 27 gol gördüler.

TAVAN 36 PUAN

22 puan, Çorum Futbol Kulübü’nün 20.haftalar itibariyle topladığı en az puan olarak kayıtlara geçerken, en çok puan ise 2013-14 ve 2017-18 sezonunda toplandı. Kırmızı-siyahlılar bu iki sezonda da 36’şar puan topladılar.

Çorum Futbol Kulübü, 2014-15 sezonunda 35, 2015-16 sezonunda 29, 2016-17 sezonunda 31, 2018-19 sezonunda 32, 2019-20 sezonunda ise 34 puan topladı.

EN GOLCÜ SEZONU

Çorum Futbol Kulübü, bu sezon tarihinin en az puan topladığı dönemi geçirmesine rağmen gol yollarında yüzleri güldüren bir istatistiğe imza attı. 20 maçta rakip fileleri 38 kez havalandıran Çorum Futbol kulübü, 20.haftalar itibariyle tarihin en çok gol attığı sezonu geçiriyor.2012-13 ve 2014-15 sezonları Çorum FK’nın en az gol attığı sezonlar oldu. Kırmızı-siyahlılar bu iki sezonda da 26’şar gol attılar.

EN ÇOK GOL YEDİĞİ SEZON

Çorum Futbol Kulübü, attığı 38 golle tarihinin en çok gol attığı sezonu geçirirken, kalesinde gördüğü 27 golle de en çok gol yediği sezonu yaşıyor. Kırmızı-siyahlılar, 20.haftalar itibariyle en az golü 2013-14 sezonunda yediler. Çorum temsilcisi, o sezon kalesinde sadece 16 gol gördü.

(Spor Servisi)