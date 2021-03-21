2021 Çorum FK’ya yaradı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, geçtiğimiz hafta Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1’le geçerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, 2021 yılında topladığı puan, 2020’de aldığı puanı geçti.

2019 RÜYA GİBİ GEÇTİ

Profesyonel liglerdeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum FK, 2018-19 sezonunda 3.Lig’de play-off şampiyonu olurken, tarihinde ilk kez geçen sezon 2.Lig’de mücadele etti.

2019 yılında tarihinin ilk profesyonel lig şampiyonluğunu yaşayan Çorum FK, 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-20’nin ilk yarısında başarılı sonuçlar aldı.

2020 KÂBUS YILI OLDU

2020, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada “kabus yılı” olarak iz bırakırken, sportif anlamda da Çorum FK’nın en kötü yılı olarak kayıtlara geçti.

Kırmızı-siyahlılar, 2019-20 sezonuna mahsuben 2020 yılında 11 maça çıkarken, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 de yenilgi aldı. Bu maçlarda sadece 5 puan toplayabilen Çorum FK, attığı 11 gole karşılık kalesinde tam 22 gol gördü.

25 MAÇTA 23 PUAN

Bu sezonun 2020 yılına denk gelen bölümü de Çorum FK için pek iç açıcı geçmedi. Kırmızı-siyahlılar, ligin 2020 yılına denk gelen bölümünde 14 maç oynarken, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldılar. Bu maçlarda 26 gol atıp 20 gol yiyen Çorum FK, 18 puan topladı.

Özetle, Çorum FK, 2020 yılında oynadığı 25 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 14 yenili alırken, 23 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda attıkları 37 gole karşılık 42 gol yediler.

2021’DE GÜNEŞ DOĞDU

Kâbus gibi geçen 2020 yılını, 30 Aralık’ta evinde Gümüşhanespor’u 4-0 yenerek uğurlayan Çorum FK, 2021 yılında bambaşka bir kimliğe büründü.

2021’de, ligde şu ana kadar 13 maça çıkan Çorum FK, 7 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 25 puan topladı. Sadece 2 kez yenilen Çorum FK, 27 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

(Spor Servisi)

