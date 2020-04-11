Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.728
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3507
EURO
7.3050

2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi

Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi

Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 18:28
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının binlerce insanı etkilemesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki futbol liglerinin ve UEFA turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

AA

İlgili Haberler
TFFHGD yardım kampanyası başlattı
TFFHGD yardım kampanyası başlattı
En golcü Kıvanç
En golcü Kıvanç
Artık sahaları da yok!
Artık sahaları da yok!
176 öğrenci madalya mücadelesi verdi
176 öğrenci madalya mücadelesi verdi
En çok süreyi Onur aldı
En çok süreyi Onur aldı
90+’da 5 gol yedi
90+’da 5 gol yedi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim