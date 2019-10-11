1.Küme’nin statü ve fikstürü onaylandı

1.Amatör Küme’de 2019-2020 Futbol Sezonunun statüsü ve fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylandı.
Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, 10 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 1.Amatör Küme’de ilk hafta maçları daha önce de belirtildiği gibi 3 Kasım’da oynanacak. 9 haftalık ilk yarı maratonu 29 Aralık’ta tamamlanacak olup, ikinci devre 9 Şubat’ta başlayacak. Sezonun son hafta maçları ise 5 Nisan’da oynanacak.
Maçlar sonunda, şampiyon olan takım, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Osmancık Belediyespor’un şampiyon olması veya ligden düşmesi halinde gelecek sezon direkt BAL’da oynama hakkı kazanacak. Osmancık Belediye’nin şampiyon olamaması ve ligden düşmemesi halinde ise gelecek sezon BAL’da mücadele edebilmek için Osmancık Belediye ile baraj maçı oynayacak.
1.Amatör Küme’de son 2 sırayı alan takımlar ise 2.Amatör Küme’ye düşecek.
1.AMATÖR KÜME İLK YARI FİKSTÜRÜ
1.HAFTA (3 Kasım Pazar)
1 No’lu Sentetik Saha
Saat 10.00 Eti Lisesi-Mimarsinan
Saat 12.00 Çimentospor-Mecitözü G.Birliği
Saat 14.00 Ulukavakspor-Osmancıkgücü
İskilip Sahası
Saat 14.00 İskilipgücü-İskilipspor
Sungurlu Sahası
Saat 14.00 Sungurlu Bld.-Alaca Bld.
2.HAFTA (10 Kasım Pazar)
1 No’lu Sentetik Saha
Saat 14.00 Mimarsinan-Ulukavakspor
Mecitözü Sahası
Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-Sungurlu Bld.
Osmancık Sahası
Saat 14.00 Osmancıkgücü-Çimentospor
İskilip Sahası
Saat 14.00 İskilipspor-Eti Lisesi
Alaca Sahası
Saat 14.00 Alaca Bld.-İskilipgücü
3.HAFTA (17 Kasım Pazar)
1 No’lu Sentetik Saha
Saat 10.00 Çimentospor-Mimarsinan
Saat 12.00 Eti Lisesi-Alaca Belediye
Saat 14.00 Ulukavakspor-İskilipspor
Osmancık Sahası
Saat 10.00 Osmancıkgücü-Mecitözü G.Birliği
İskilip Sahası
Saat 14.00 İskilipgücü-Sungurlu Bld.
4.HAFTA (24 Kasım Pazar)
Mimarsinan Sahası
Saat 14.00 Mimarsinan-Osmancıkgücü
İskilip Sahası
Saat 14.00 İskilipspor-Çimentospor
Mecitözü Sahası
Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-İskilipgücü
Alaca Sahası
Saat 14.00 Alaca Belediye-Ulukavakspor
Sungurlu Sahası
Saat 14.00 Sungurlu Belediye-Eti Lisesi
5.HAFTA (1 Aralık Pazar)
1 No’lu Sentetik Saha
Saat 10.00 Mimarsinan-Mecitözü G.Birliği
Saat 12.00 Çimentospor-Alaca Belediye
Saat 14.00 Eti Lisesi-İskilipgücü
Mimarsinan Sahası
Saat 15.00 Ulukavakspor-Sungurlu Belediye
Osmancık Sahası
Saat 14.00 Osmancıkgücü-İskilipspor
6.HAFTA (8 Aralık Pazar)
Mecitözü Sahası
Saat 13.00 Mecitözü G.Birliği-Eti Lisesi
Alaca Sahası
Saat 14.00 Alaca Belediye-Osmancıkgücü
Sungurlu Sahası
Saat 13.00 Sungurlu Belediye-Çimentospor
İskilip Sahası
Saat 12.00 İskilipgücü-Ulukavakspor
Saat 14.00 İskilipspor-Mimarsinan
7.HAFTA 15 Aralık Pazar)
1 No’lu Sentetik Saha
Saat 12.00 Ulukavakspor-Eti Lisesi
Saat 14.00 Çimentospor-İskilipgücü
Mimarsinan Sahası
Saat 14.00 Mimarsinan-Alaca Belediye
Mecitözü Sahası
Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-İskilipspor
Osmancık Sahası
Saat 14.00 Osmancıkgücü-Sungurlu Bld.
8.HAFTA (22 Aralık Pazar)
1 No’lu Sentetik Saha
Saat 12.00 Eti Lisesi-Çimentospor
Saat 14.00 Ulukavakspor-Mecitözü G.Birliği
Alaca Sahası
Saat 14.00 Alaca Belediye-İskilipspor
İskilip Sahası
Saat 14.00 İskilipgücü-Osmancıkgücü
Sungurlu Sahası
Saat 14.00 Sungurlu Bld.-Mimarsinan
9.HAFTA (29 Aralık Pazar)
1 No’lu Saha
Saat 12.00 Çimentospor-Ulukvakspor
Saat 14.00 Mimarsinan-İskilipgücü
Mecitözü Sahası
Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-Alaca Bld.
İskilip Sahası
Saat 14.00 İskilipspor-Sungurlu Bld.
Osmancık Sahası
Saat 14.00 Osmancıkgücü-Eti Lisesi