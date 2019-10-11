1.Küme’nin statü ve fikstürü onaylandı

1.Amatör Küme’de 2019-2020 Futbol Sezonunun statüsü ve fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylandı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, 10 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 1.Amatör Küme’de ilk hafta maçları daha önce de belirtildiği gibi 3 Kasım’da oynanacak. 9 haftalık ilk yarı maratonu 29 Aralık’ta tamamlanacak olup, ikinci devre 9 Şubat’ta başlayacak. Sezonun son hafta maçları ise 5 Nisan’da oynanacak.

Maçlar sonunda, şampiyon olan takım, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Osmancık Belediyespor’un şampiyon olması veya ligden düşmesi halinde gelecek sezon direkt BAL’da oynama hakkı kazanacak. Osmancık Belediye’nin şampiyon olamaması ve ligden düşmemesi halinde ise gelecek sezon BAL’da mücadele edebilmek için Osmancık Belediye ile baraj maçı oynayacak.

1.Amatör Küme’de son 2 sırayı alan takımlar ise 2.Amatör Küme’ye düşecek.

1.AMATÖR KÜME İLK YARI FİKSTÜRÜ

1.HAFTA (3 Kasım Pazar)

1 No’lu Sentetik Saha

Saat 10.00 Eti Lisesi-Mimarsinan

Saat 12.00 Çimentospor-Mecitözü G.Birliği

Saat 14.00 Ulukavakspor-Osmancıkgücü

İskilip Sahası

Saat 14.00 İskilipgücü-İskilipspor

Sungurlu Sahası

Saat 14.00 Sungurlu Bld.-Alaca Bld.

2.HAFTA (10 Kasım Pazar)

1 No’lu Sentetik Saha

Saat 14.00 Mimarsinan-Ulukavakspor

Mecitözü Sahası

Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-Sungurlu Bld.

Osmancık Sahası

Saat 14.00 Osmancıkgücü-Çimentospor

İskilip Sahası

Saat 14.00 İskilipspor-Eti Lisesi

Alaca Sahası

Saat 14.00 Alaca Bld.-İskilipgücü

3.HAFTA (17 Kasım Pazar)

1 No’lu Sentetik Saha

Saat 10.00 Çimentospor-Mimarsinan

Saat 12.00 Eti Lisesi-Alaca Belediye

Saat 14.00 Ulukavakspor-İskilipspor

Osmancık Sahası

Saat 10.00 Osmancıkgücü-Mecitözü G.Birliği

İskilip Sahası

Saat 14.00 İskilipgücü-Sungurlu Bld.

4.HAFTA (24 Kasım Pazar)

Mimarsinan Sahası

Saat 14.00 Mimarsinan-Osmancıkgücü

İskilip Sahası

Saat 14.00 İskilipspor-Çimentospor

Mecitözü Sahası

Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-İskilipgücü

Alaca Sahası

Saat 14.00 Alaca Belediye-Ulukavakspor

Sungurlu Sahası

Saat 14.00 Sungurlu Belediye-Eti Lisesi

5.HAFTA (1 Aralık Pazar)

1 No’lu Sentetik Saha

Saat 10.00 Mimarsinan-Mecitözü G.Birliği

Saat 12.00 Çimentospor-Alaca Belediye

Saat 14.00 Eti Lisesi-İskilipgücü

Mimarsinan Sahası

Saat 15.00 Ulukavakspor-Sungurlu Belediye

Osmancık Sahası

Saat 14.00 Osmancıkgücü-İskilipspor

6.HAFTA (8 Aralık Pazar)

Mecitözü Sahası

Saat 13.00 Mecitözü G.Birliği-Eti Lisesi

Alaca Sahası

Saat 14.00 Alaca Belediye-Osmancıkgücü

Sungurlu Sahası

Saat 13.00 Sungurlu Belediye-Çimentospor

İskilip Sahası

Saat 12.00 İskilipgücü-Ulukavakspor

Saat 14.00 İskilipspor-Mimarsinan

7.HAFTA 15 Aralık Pazar)

1 No’lu Sentetik Saha

Saat 12.00 Ulukavakspor-Eti Lisesi

Saat 14.00 Çimentospor-İskilipgücü

Mimarsinan Sahası

Saat 14.00 Mimarsinan-Alaca Belediye

Mecitözü Sahası

Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-İskilipspor

Osmancık Sahası

Saat 14.00 Osmancıkgücü-Sungurlu Bld.

8.HAFTA (22 Aralık Pazar)

1 No’lu Sentetik Saha

Saat 12.00 Eti Lisesi-Çimentospor

Saat 14.00 Ulukavakspor-Mecitözü G.Birliği

Alaca Sahası

Saat 14.00 Alaca Belediye-İskilipspor

İskilip Sahası

Saat 14.00 İskilipgücü-Osmancıkgücü

Sungurlu Sahası

Saat 14.00 Sungurlu Bld.-Mimarsinan

9.HAFTA (29 Aralık Pazar)

1 No’lu Saha

Saat 12.00 Çimentospor-Ulukvakspor

Saat 14.00 Mimarsinan-İskilipgücü

Mecitözü Sahası

Saat 14.00 Mecitözü G.Birliği-Alaca Bld.

İskilip Sahası

Saat 14.00 İskilipspor-Sungurlu Bld.

Osmancık Sahası

Saat 14.00 Osmancıkgücü-Eti Lisesi