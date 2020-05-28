1.Küme’de takvim belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen amatör futbol liglerinin durumunun netleşmesi üzerine Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında toplanan İl Futbol Tertip Kurulu, 1.Amatör Küme’nin kalan 3 haftalık takvimi ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçının takvimini belirledi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 1.Amatör Küme’nin kalan 3 haftalık programını belirlediklerini kaydetti. 4 haftası kalan BAL’da mücadelenin 19 Temmuz’da başlayacağını hatırlatan Engin Ayan, baraj maçı nedeniyle BAL ve 1.Amatör Küme’nin aynı hafta bitmesi gerektiğini belirtti ve bu doğrultuda 1.Amatör Küme’nin 16.hafta maçlarının 26 Temmuz Pazar günü, 17.hafta maçlarının 2 Ağustos Pazar günü, 18.hafta maçlarının ise 9 Ağustos Pazar günü oynanacağını açıkladı.

STATÜ AYNI

1.Amatör Küme’nin statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını da kaydeden Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, son 2 sırayı alan takımların 2.Amatör Küme’ye düşeceğini hatırlattı.

İl temsilcisi Ayan, 1.Amatör Küme ve BAL baraj maçı için koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin önümüzdeki günlerde kulüplere bildirileceğini de sözlerine ekledi.

1.KÜME’DE KALAN MAÇLAR

16 HAFTA (26 Temmuz Pazar)

Eti Lisesi-Ulukavakspor

İskilipgücü-Çimentospor

İskilipspor-Mecitözü G.Birliği

Sungurlu Belediye-Osmancıkgücü

Alaca Belediye-M.Sinan Gençlik

17.HAFTA (2 Ağustos Pazar)

Çimentospor-Eti Lisesi

M.Sinan Gençlik-Sungurlu Bld.

Mecitözü G.Birliği-Ulukavakspor

Osmancıkgücü-İskilipgücü

İskilipspor-Alaca Belediye

18.HAFTA (9 Ağustos Pazar)

Eti Lisesi-Osmancıkgücü

Ulukavakspor-Çimentospor

İskilipgücü-M.Sinan Gençlik

Sungurlu Belediye-İskilipspor

Alaca Bld.-Mecitözü G.Birliği

(Spor Servisi)