1.Küme’de fikstür belli oldu

14 Kasım’da başlayacak olan 2021-2022 sezonu 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin fikstürü belli oldu.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Başkanlığı’nda ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesi kısa bir konuşma yapan Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, tüm kulüplere 2021-2022 sezonunda başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra çekilen kura ile kulüplerin fikstür numaraları belirlendi. 14 Kasım Pazar günü başlayacak olan ve 9 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 1.Amatör Küme’de çekilen kura sonunda ilk hafta İskilipspor ile İskilipgücü, Sungurlu Belediyespor ile Mecitözü Gençlerbirliği, Ulukavakspor ile Çorumspor ve Eti Lisesi Gençlikspor ile Bayat Belediye Gençlikspor karşı karşıya gelirken, Mimarsinan Gençlikspor ise ilk haftayı BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

