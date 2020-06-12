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1.Küme takvimi değişti

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde kalan 3 hafta maç takviminde değişikliğe gidildi.

Spor 12.06.2020, 21:24
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1.Küme takvimi değişti

Futbol İl Temsilciliği 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi ile ilgili daha önce 16.hafta maçlarını 26 Temmuz’da, 17.hafta maçlarını 2 Ağustos’ta, 18.hafta maçlarını ise 9 Ağustos’ta oynatacağını açıklamıştı. Futbol İl Temsilciliği dün yaptığı yazılı açıklamada 2 Ağustos’ta oynanacak 17.hafta maçlarının Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle takvimde değişiklik yaptığını duyurdu. İl Temsilcisi Engin Ayan, 16.hafta maçlarının 19 Temmuz’da, 17.hafta maçlarının 26 Temmuz’da ve 18.hafta maçlarının ise 9 Ağustos tarihinde oynanacağını açıklarken, daha önce 16 Ağustos’ta oynatmayı planladıkları BAL baraj maçı tarihinde değişiklik olmadığını da ifade etti.

(Spor Servisi)

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