1.Küme takvimi değişti
1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde kalan 3 hafta maç takviminde değişikliğe gidildi.
Spor 12.06.2020, 21:24
158
Futbol İl Temsilciliği 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi ile ilgili daha önce 16.hafta maçlarını 26 Temmuz’da, 17.hafta maçlarını 2 Ağustos’ta, 18.hafta maçlarını ise 9 Ağustos’ta oynatacağını açıklamıştı. Futbol İl Temsilciliği dün yaptığı yazılı açıklamada 2 Ağustos’ta oynanacak 17.hafta maçlarının Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle takvimde değişiklik yaptığını duyurdu. İl Temsilcisi Engin Ayan, 16.hafta maçlarının 19 Temmuz’da, 17.hafta maçlarının 26 Temmuz’da ve 18.hafta maçlarının ise 9 Ağustos tarihinde oynanacağını açıklarken, daha önce 16 Ağustos’ta oynatmayı planladıkları BAL baraj maçı tarihinde değişiklik olmadığını da ifade etti.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14°
gök gürültülü sağanak yağışlı
Namaz Vakti 12 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:44
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|22:07