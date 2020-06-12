1.Küme takvimi değişti

Futbol İl Temsilciliği 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi ile ilgili daha önce 16.hafta maçlarını 26 Temmuz’da, 17.hafta maçlarını 2 Ağustos’ta, 18.hafta maçlarını ise 9 Ağustos’ta oynatacağını açıklamıştı. Futbol İl Temsilciliği dün yaptığı yazılı açıklamada 2 Ağustos’ta oynanacak 17.hafta maçlarının Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle takvimde değişiklik yaptığını duyurdu. İl Temsilcisi Engin Ayan, 16.hafta maçlarının 19 Temmuz’da, 17.hafta maçlarının 26 Temmuz’da ve 18.hafta maçlarının ise 9 Ağustos tarihinde oynanacağını açıklarken, daha önce 16 Ağustos’ta oynatmayı planladıkları BAL baraj maçı tarihinde değişiklik olmadığını da ifade etti.

(Spor Servisi)