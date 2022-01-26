1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi de ertelendi

Türkiye'yi esir alan kar yağışı profesyonel liglerin ardından amatör futbolu da vurmaya devam ediyor. Çorum Futbol İl Temsilciliği, U16 Ligi'nin ardından bir erteleme de 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne getirdi. Pazar günü başlayacak olan 1.Amatör Küme ikinci yarı heyecanı olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazar günü başlayacağı açıklandı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan imzalı yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'muzun 25 Ocak 2022 tarihinde aldığı karar doğrultusunda 29-30 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.devre müsabakalarının yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı şartları ve olumsuz hava koşulları nedeni ile 5-6 Şubat tarihinde başlatılacağı belirtilmişti. Bu gelişme sonrası Çorum'da da 30 Ocak Pazar günü başlayacak olan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 2.devre müsabakalarının da tamamı kaydırılarak 6 Şubat Pazar günü başlatılmasına karar verildi" denildi.

(Rıfat KARA)

