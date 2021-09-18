1.Amatör Küme 15 Kasım’da başlıyor

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Yasin Aksoy, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Başkanı Ahmet Ecevit ve kulüp temsilcileri katıldı. Toplantıda, U14, U16, U18 ve 1.Amatör Küme’nin grupları, statüleri, fikstür kura numaraları ve liglerin başlama tarihleri belirlendi.



Yeni sezonda 1.Amatör Küme’de Osmancıkgücü, Ulukavakspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Sungurlu Belediyespor, İskilipgücü, Bayat Belediye Gençlikspor,Çorumspor, Eti Lisesi Gençlikspor, İskilipspor ve Mimarsinan Gençlikspor olmak üzere 10 takımın tek grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği ve 15 Kasım’da start alacağı belirtildi.

U14 LİGİ’NİN BAŞLAMATARİHİ AŞIYA BAĞLI

2021-2022 Amatör Futbol Sezonunda U14 Ligi’nin başlama tarihinin ise Sağlık Bilim Kurulu’nun 14 yaşındaki gençler için belirleyeceği aşı takvimi nedeniyle daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Teknik toplantıda U14 Futbol Ligi’nin 14 takımdan oluşacağı ve 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacağı kararlaştırıldı. U14 Ligi’nde çekilen kura sonunda A grubunda Çorum FK, Oğuzlar Belediyespor, Gülabibey Gençlikspor, Gençlerbirliği, Kültürspor, 1907 Gençlikspor ve Çorumspor, B grubunda ise Alaca Belediye Gençlikspor, Mavi Ay Gençlikspor, .Vefaspor, Hattuşa Gençlikspor, Akkent Gençlikspor, Mimarsinan Gençlikspor ve Eti Lisesi Gençlikspor takımları yer aldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynayacağı ve bu maçlar sonunda şampiyon olan takımın Çorum’u Türkiye Şampiyonası’nda temsil edeceği açıklandı.



U18’DE 9TAKIM MÜCADELE EDECEK

2020-2021 Amatör Futbol Sezonu U18 Ligi maçları ile başlayacak.

Pandemi sonrası Amatör Futbol Sezonunda ilk düdüğün U18 ligi maçlarında çalacağı belirtildi. 9 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U18 Ligi’nde çekilen kura sonunda A grubunda Ulukavakspor, Çorum FK, Çimentospor, İskilipspor ve İskilipgücü, B grubunda ise Kültürspor, Mimarsinan Gençlikspor, Alaca Belediye Gençlikspor ve Eti Lisesi Gençlikspor takımları yer aldı. Sezonun ilk maçı 16 Ekim Cumartesi günü oynanacağına karar verildi. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 4 takım arasında play-off maçlarının oynanacağı kararlaştırıldı.

U16 LİGİ 15 OCAK’TA BAŞLAYACAK

2020-2021 Amatör Futbol Sezonu U16 Futbol Ligi’nin de başlama tarihi belli oldu.

8 takımın tek grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U16 Futbol Ligi’nde Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, Mimarsinan Gençlikspor, Alaca Belediye Gençlikspor, Çorum FK, Eti Lisesi Gençlikspor, 1907 Gençlikspor ve Hattuşa Gençlikspor takımları yer aldı. U16 Ligi’nin 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak maçlarla start alacağı ve şampiyon olan takımın Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edeceği açıklandı.



(Rıfat KARA)

