19 numara Murat Yıldırım’ın
Çorum FK’lı futbolcuların yeni sezonda giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Çorum’un trafikteki plaka kodu olan “19” numaralı formayı sezonun en flaş transferi olan Çorumlu futbolcu Murat Yıldırım giyecek.
Spor 30.08.2021, 00:01
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Kadrosunda 27 futbolcu bulunan Çorum FK’da yeni sezon forma numaraları şöyle: Hasan Hüseyin Akınay (1), Erdi Yokuşlu (35), Mahmut Eren Güler (25), Mertcan Aşçı (3), Salih Zafer Kurşun (4), Berkay Can Değirmencioğlu (5), Hasan Küçcük (6), Kerem Pala (7), Atakan Akkaynak (8), Mehmet Gürkan Öztürk (9), Umut Kaya (10), Kıvanç Kaya (11), Muhammet Fettahoğlu (15), Batuhan Er (17), Serkan Yavuz (21), Muhsin Yıldırım (22), Abdulhamit Yıldız (23), Burak Çalık (24), Mikail Albayrak (27), Sabrican Vural (28), Emre Öztürk (42), İsmet Benli (43), Halil İbrahim Sönmez (61) ve Kürşat Altunkaya (77)
(Hüseyin AŞKIN)
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