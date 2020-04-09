176 öğrenci madalya mücadelesi verdi

Koronavirüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından 12 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde eğitime ara verilirken, okullararası spor faaliyetleri de durduruldu. Salgın öncesi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi okullararası sportif faaliyetlere 26 branşta başvururken, 11 branşta madalyaları topladı. 176 öğrenci ile madalya mücadelesi veren Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi boksta il birincisi, boccede il ikincisi, hentbol Atatürk kupasında il ikincisi, hentbol Cumhuriyet kupasında il dördüncüsü, kickboksta il ikincisi, badmintonda il ikincisi, krosta il üçüncüsü, atletizmde 5 dalda ve güreşte 11 sıklette dereceler elde ederken, masa tenisi branşında ise öğretmenler kupasında ve Cumhuriyet kupasında il ikincisi oldu. Ayrıca kulüpler bazında düzenlenen hentbol turnuvasında ise Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü olarak il ikincisi olmayı başardı.

Okul Müdürü Celal Şafak ve Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Karaca önderliğinde sportif faaliyetlerde önemli bir başarı elde eden Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni sezonda da bir çok branşta madalyalara talip olduğunu bu başarısı ile göstermiş oldu.

“BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL”

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Şafak, öğrencilerinin sportif anlamda göstermiş olduğu başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Çorum’un en köklü okullarından biri olduğunun altını çizen Şafak, eğitime olduğu kadar spora da önem veren bir okul olduklarını söyledi. 2019-2020 sezonunda elde edilen başarının çok çalışmanın bir meyvesi olduğunu yineleyen Şafak, “Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak spora çok önem veriyoruz. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Selahattin Karaca hocamızın sporcu geçmişi bunda büyük rol oynuyor. Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynamış bir hocamız. Profesyonel anlamda aldığı eğitimi, ahlakı öğrencilerimize uygulaması ile başarı geliyor. Salgın öncesi düzenlenen Okullararası spor müsabakalarında 26 branşta başvurduk. Bu branşların 11’inde önemli başarılar elde ettik. Bu başarılarımızın devam etmesi için hem öğrencilerimiz, hem de bizler çok çalışmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Okul Müdürü Celal Şafak ayrıca okullarından mezun olup BESYO’da eğitimine devam eden çok sayıda öğrencilerinin olduğunu da söyledi. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde aldığı eğitimle akademik anlamda kendini geliştiren öğrencilerin uluslararası başarıları ile gururlandıklarının da belirten Şafak, “Her öğrencimiz bizim için çok kıymetli. Mezun olan veya hala okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin elde ettikleri başarıları da önemsiyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz” dedi.