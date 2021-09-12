16 Yaş Tenis İl Birinciliği sona erdi

16 Yaş Tenis İl Birinciliği’nde kızlarda Nehir Ezer, erkeklerde ise Batuhan Bakırcan şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tenis İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 16 Yaş Tenis İl Birinciliği hafta sonu gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortu’nda yapılan müsabakalarda 20 sporcu mücadele etti. Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalar sonunda kızlarda Nehir Ezer şampiyon olmayı başarırken, Bengü Özcan ikinci, Irmak Ayhan Ilıca ile Bilge İrem İşli ise üçüncü olarak tamamladı. Erkeklerse ise şampiyonluk ipini Batuhan Bakırcan şampiyonluk ipini göğüsledi. Yusuf Kaan Badanka ikinci olurken, İlke Bozoğlan ile Sefa Boz ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

