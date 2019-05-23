16 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor

Okul Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Liselerarası Gençler (kız-erkek) Türkiye Hentbol Şampiyonası 22-26 Mayıs tarihleri arasında Çorum’da yapılacak. Kızlarda 8, erkeklerde 8 olmak üzere toplam 16 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği şampiyonanın açılış töreni dün gerçekleşti. Tevfik Kış Spor Salonu’nda saat 09.30’da gerçekleşen açılış törenine; Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Satı Yücel, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel, Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kaya, okul yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından Spor Şube Müdürü Satı Yücel selamlama konuşması yaptı.

16 takımın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası’nda kızlar maçlarını Akkent TOKİ Spor Salonu’nda oynarken, erkekler ise Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynayacak. 26 Mayıs’ta oynanacak final maçlarının ardından şampiyona sona erecek.

(Rıfat KARA)