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15 Temmuz’da topbaşı

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz’da yapacakları antrenmanla başlayacaklarını bildirdi.

15 Temmuz’da topbaşı

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz’da yapacakları antrenmanla başlayacaklarını bildirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:34
15 Temmuz’da topbaşı

Yeni Çorumspor’un yeni sezon hazırlık programı belli oldu. Kırmızı-Siyahlıların kamp yapacağı yer ise henüz netleşmedi.

Teknik direktör Bahri Kaya, yeni sezon hazırlık programıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk antrenmanı 15 Temmuz’da yapacaklarını belirtirken, 4 etaplı düşündükleri yeni sezon hazırlıklarının ilk 2 etabını Çorum’da gerçekleştireceklerini söyledi.

10 Ağustos’a kadar Çorum’da çalışacaklarını ve bu süre zarfında arada takıma 2 gün izin vereceklerini belirten Bahri Kaya, 10 Ağustos’ta yapacakları antrenman sonrası takıma 2 gün Kurban Bayramı izni vereceklerini, kaydetti.

KAMP 12 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

2 günlük Kurban Bayramı izninin ardından 12 Ağustos’ta kamp çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren deneyimli teknik adam, kamp hazırlık ve taktik çalışmalarının ön plana çıkacağı kamp çalışmalarının yapılacağı yerin ise henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Kaya, 1 Eylül’de oynayacakları yeni sezonun ilk maçı öncesinde son etap hazırlıklarını ise Çorum’da yapacaklarını özlerine ekledi.

Son Güncelleme: 27.06.2019 00:38
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