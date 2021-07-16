15 Temmuz ‘Vefa’sı

Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı nezaretinde, 50’den fazla Vefaspor öğrencisi, formalı şekilde, ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte önce 2 No’lu Sentetik Saha’da toplandılar. Minik sporcular, daha sonra Başkan Ferhat Arıcı, kulüp yöneticileri ve antrenörler eşliğinde önce 15 Temmuz Müzesini, ardından da Çorum Şehitliğini ziyaret ettiler.

Vatanın birliği ile bütünlüğünü korumak uğruna nice canların şehit verildiğini, şehit ve gazi acılarının Türk milleti tarafından ortak yaşandığına vurgu yapan Çorum Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize ve bu demokrasi destanını yazan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



(Hüseyin AŞKIN)

